Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло

9 оценок

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Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло

4.3
490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Как вы думаете, какую захватывающую историю способен рассказать этот винтажный елочный шар? Его аристократическая внешность будто бы говорит, что он видел немало шикарных торжеств и великих людей. Поверхность стеклянного шара поражает художественными переходами цвета и фактуры и искусно дизайнерски состарена, словно шар передавался из поколения в поколение в королевских семьях с давних времен, и теперь он готов украсить собой наряд вашей хвойной красавицы.
Стеклянный шар от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарит радость и взрослым, и детям. Новогодний шарик на елку в винтажном стиле - вариант праздничного декора для любителей старины, он будет потрясающе смотреться в убранстве хвойного дерева. Наполните атмосферу дома ощущением праздника, и пусть ваша елочка станет самой нарядной и красивой

Характеристики:

Диаметр: 7.5 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.2 кг
Объем упаковки: 0.0008 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.2 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр75 мм

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