Как вы думаете, какую захватывающую историю способен рассказать этот винтажный елочный шар? Его аристократическая внешность будто бы говорит, что он видел немало шикарных торжеств и великих людей. Поверхность стеклянного шара поражает художественными переходами цвета и фактуры и искусно дизайнерски состарена, словно шар передавался из поколения в поколение в королевских семьях с давних времен, и теперь он готов украсить собой наряд вашей хвойной красавицы.
Стеклянный шар от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарит радость и взрослым, и детям. Новогодний шарик на елку в винтажном стиле - вариант праздничного декора для любителей старины, он будет потрясающе смотреться в убранстве хвойного дерева. Наполните атмосферу дома ощущением праздника, и пусть ваша елочка станет самой нарядной и красивой
Характеристики:
Диаметр: 7.5 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.2 кг
Объем упаковки: 0.0008 м3
Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см
Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см
Елочный шар с кисточкой Палаццо Реале 31 см красный
Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло
Винтажное елочное украшение Аквамариновые Сны 19 см, подвеска
Набор винтажных шаров Снежный Зефир 6 см, 12 шт, стекло
Елочный шар Парижский Шик - Де Клермен 5 см, подвеска
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см