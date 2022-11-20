Винтажный елочный шар Мари-Виктуар 10 см дымчатый, стекло

6 оценок

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Винтажный елочный шар Мари-Виктуар 10 см дымчатый, стекло

4.5
590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянный елочный шар Мари-Виктуар привлекает внимание своей необычной формой. Он напоминает роскошную хрустальную люстру, которую можно встретить в царском дворце. Впечатление усиливает приятный дымчато-серый оттенок - он почти прозрачен, но при этом подчеркивает каждый изгиб украшения. Крепится такой шар Kaemingk на прочном кожаном шнурке и хорошо сочетается с другими новогодними игрушками

Характеристики:

Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Цвет: дымчато-серый.
Подвеска: черный кожаный шнурок.
Вес: 0.22 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.22 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм
  • Цветсерый

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