Стеклянный елочный шар Мари-Виктуар привлекает внимание своей необычной формой. Он напоминает роскошную хрустальную люстру, которую можно встретить в царском дворце. Впечатление усиливает приятный дымчато-серый оттенок - он почти прозрачен, но при этом подчеркивает каждый изгиб украшения. Крепится такой шар Kaemingk на прочном кожаном шнурке и хорошо сочетается с другими новогодними игрушками
Характеристики:
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Цвет: дымчато-серый.
Подвеска: черный кожаный шнурок.
Вес: 0.22 кг
Объем упаковки: 0.0012 м3
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