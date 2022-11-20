Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло

13 оценок

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Винтажный елочный шар Шах Султан 9 см рубиновый, стекло

4.6
1 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

На Востоке тоже готовятся к Новому Году. Да еще как! Жители приносят Султану лучшие стеклянные шары на елку, чтобы украсить главное праздничное деревце. И все подвески - волшебные. Одну создал Морской Царь, другую - Снежная Королева. А этот роскошный елочный шар из стекла рубинового цвета понравился Султану больше всего. Ведь над ним потрудился придворный Джинн. Довольный правитель разместит подвеску на самой заметной хвойной веточке.
Новогодние винтажные шары из стекла - классические елочные украшения, которые будут отлично смотреться как на живом, так и на искусственном деревце. Дизайнеры эстонско-норвежского бренда ShiShi подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочный шар 9 см прекрасно подойдет для декорирования большой и средней елочки. Он будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

Диаметр: 90 мм.
Материал: стекло.
Цвет: рубиновый.
Декор: цепочка.
Вес: 0.15 кг
Длина упаковки: 0.15 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0017 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.15 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр90 мм

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