Товар в корзине. Перейти
Винтажные Гуси из массива манго - фото 1

Винтажные Гуси из массива манго

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Деревянная скульптура "Падший Ангел"
Следующий Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Деревянная скульптура "Падший Ангел"

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина200 мм
  • Материалдерево

Похожие товары

Настоящее фото товара Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 690
Оптовая цена
12

Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая

Настоящее фото товара Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена
7

Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн

Настоящее фото товара Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена
15

Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий

Настоящее фото товара Статуэтка Джорджиа Орб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Статуэтка Джорджиа Орб

Настоящее фото товара Статуэтка Домашняя птичка, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена
15

Статуэтка Домашняя птичка, синяя

Настоящее фото товара Статуэтка Золотые ноги, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
12

Статуэтка Золотые ноги

Настоящее фото товара Аксессуар голова Давида, черно-золотая, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена
5

Аксессуар голова Давида, черно-золотая

Аксессуар Агатовый шар, латуньНастоящее фото товара Аксессуар Агатовый шар, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
от63 890
Оптовая цена
9

Аксессуар Агатовый шар, латунь

Аксессуар Малахитовая колоннаНастоящее фото товара Аксессуар Малахитовая колонна, произведённого компанией ChiedoCover
от81 290
Оптовая цена
11

Аксессуар Малахитовая колонна

Настоящее фото товара Аксессуар Узел, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
15

Аксессуар Узел

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
11

Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50

Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея МароНастоящее фото товара Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро, произведённого компанией ChiedoCover
40 290
Оптовая цена
15

Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро

Вереск МариНастоящее фото товара Вереск Мари, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
12

Вереск Мари

Фито стойка Калла ИманНастоящее фото товара Фито стойка Калла Иман, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
14

Фито стойка Калла Иман

Фитостойка Порто папоротник ТоттоНастоящее фото товара Фитостойка Порто папоротник Тотто, произведённого компанией ChiedoCover
25 990
Оптовая цена
14

Фитостойка Порто папоротник Тотто

Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast ГлосНастоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
9

Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос

Настоящее фото товара Цветочница Галактика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
7

Цветочница Галактика

Другие товары из разделадекоративные фигуры
Настоящее фото товара Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая, произведённого компанией ChiedoCover
от59 690
Оптовая цена
15

Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая

Набор из трёх лошадок дерево мангоНастоящее фото товара Набор из трёх лошадок дерево манго, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена
15

Набор из трёх лошадок дерево манго

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 смНастоящее фото товара Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
14

Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см