Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина200 мм
- Материалдерево
Статуэтка Воздушная собака, бирюзовая
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн
Комплект из 3-х статуэток Агатовый дизайн, синий
Статуэтка Джорджиа Орб
Статуэтка Домашняя птичка, синяя
Статуэтка Золотые ноги
Аксессуар голова Давида, черно-золотая
Аксессуар Агатовый шар, латунь
Аксессуар Малахитовая колонна
Аксессуар Узел
Кашпо для цветов Лаунж, 50х50х50
Кашпо - лавка Dekollete Морет Шпалера, Крокосмея Маро
Вереск Мари
Фито стойка Калла Иман
Фитостойка Порто папоротник Тотто
Стойка Личи Чарисса Q Модуль кашпо Dekollete EuroPlast Глос
Цветочница Галактика
Скульптура Келли Уирстлер "Путешествие головы", голубая
Набор из трёх лошадок дерево манго
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы
Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см