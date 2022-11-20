Витрина Классика №2
106 190 ₽
Длина: 916 мм
Высота: 2030 мм
Глубина: 335 мм
Вес: 40.2 кг
Материалы: бук, МДФ
Секция многоместная Форум
Секция многоместная Феррум+
Секция многоместная Феррум
Секция многоместная Флайт 2П
Секция многоместная Флайт 4П
Секция многоместная Флайт-М
Секция многоместная Флайт-М 2П
Секция многоместная Флайт+ 2П
Секция многоместная Флайт+
Секция многоместная Круиз БП
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Стеллаж 08