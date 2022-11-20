Витрина Классика №2

5 оценок

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Витрина Классика №2

4.1
106 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Барная стойка Парсон, черная
Барная стойка Парсон, черная
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Барная стойка Парсон, черная

Характеристики товара

Описание

Длина: 916 мм

Высота: 2030 мм

Глубина: 335 мм

Вес: 40.2 кг

Материалы: бук, МДФ

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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