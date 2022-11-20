Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1660 мм
- Длина2300 мм
- Глубина490 мм
- Вес210 кг
- МатериалМДФ, стекло
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Люстра Илюмината
Диван-кровать Эльд (E)
Стул Still 4076
Кресло Monaco Wood Экокожа Черный
Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик
Стол Демавенд, дуб натуральный, массив
Подстолье "Вертикаль"