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Витрина Обандо

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Длина2100 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес75 кг
  • Материалметалл, красное дерево, стекло
  • Цветбежевый, коричневый
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