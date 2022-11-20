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Витрина Олдем - фото 1

Витрина Олдем

13 оценок
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Витрина Валенса

Характеристики товара

Описание

Всевозможная отделка, отображая суть серванта Олдем. Основная суть дизайнера в оформлении пространства - это современных линий в простых и нейтральных тонах.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота1800 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина510 мм
  • Материалдерево, сталь, стекло
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияПортугалия

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