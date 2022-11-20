Характеристики товара
Описание
Валенса отображает трехмерные творения с сильными посещаемости и личностей. Вдохновленный стиль жизни космополитической это универсальный набор современный и может быть адаптирована для различных дизайн-проектов интерьера.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота1700 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина480 мм
- Объем0.9792 мл
- Материалдерево, сталь, стекло
- Цветсерый, медный
- Страна изготовленияПортугалия