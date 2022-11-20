Характеристики товара
Описание
Мощность: 1350 Вт
Давление помпы: 15 бар
Тип используемого кофе
- зерновой
- молотый
Объем контейнера для зерен: 220 г
Объем контейнера для воды: 1.8 л
Приготовление капучино
- ручное
- автоматическое
Приготовление эспрессо: автоматическое
Регулировка
- крепости кофе
- степени помола
- температуры кофе
Таймер: Да
Дисплей: Да
Особенности
- подача горячей воды
- автоматическая декальцинация
- одновременное приготовление двух чашек
Комплектация: контейнер для отходов
Ширина встраивания: 56 см
Глубина встраивания: 55 см
Высота встраивания: 45 см
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина600 мм
- Глубина400 мм
- Цветсеребряный