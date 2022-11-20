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Встраиваемая кофемашина Smeg CMS4101B - фото 1Встраиваемая кофемашина Smeg CMS4101B - фото 2

Встраиваемая кофемашина Smeg CMS4101B

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Характеристики товара

Описание

Мощность: 1350 Вт

Давление помпы: 15 бар

Тип используемого кофе

  • зерновой
  • молотый

Объем контейнера для зерен: 220 г

Объем контейнера для воды: 1.8 л

Приготовление капучино

  • ручное
  • автоматическое

Приготовление эспрессо: автоматическое

Регулировка

  • крепости кофе
  • степени помола
  • температуры кофе

Таймер: Да

Дисплей: Да

Особенности

  • подача горячей воды
  • автоматическая декальцинация
  • одновременное приготовление двух чашек

Комплектация: контейнер для отходов

Ширина встраивания: 56 см

Глубина встраивания: 55 см

Высота встраивания: 45 см

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина400 мм
  • Цветсеребряный
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