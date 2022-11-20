Характеристики товара
Описание
Мощность: 1350 Вт
Давление помпы: 15 бар
Тип используемого кофе
- зерновой
- молотый
Объем контейнера для зерен: 350 г
Объем контейнера для воды: 2.4 л
Количество степеней помола: 13
Приготовление капучино: автоматическое
Регулировка
- крепости кофе
- порции горячей воды
- степени помола
- температуры кофе
Индикатор: уровня воды
Таймер: Да
Дисплей: Да
Особенности
- автоматическое включение по времени
- защита от детей
- одновременное приготовление двух чашек
- режим энергосбережения
Комплектация
- контейнер для отходов
- лоток для сбора капель
- плита автоподогрева
- телескопические направляющие
Ширина встраивания: 56 см
Глубина встраивания: 54.5 см
Высота встраивания: 45 см
Основные характеристики
- Высота455 мм
- Ширина597 мм
- Глубина450 мм
- Цветсеребряный