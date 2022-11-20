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Встраиваемая кофемашина Smeg CMS4604NX - фото 1

Встраиваемая кофемашина Smeg CMS4604NX

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мощность: 1350 Вт

Давление помпы: 15 бар

Тип используемого кофе

  • зерновой
  • молотый

Объем контейнера для зерен: 350 г

Объем контейнера для воды: 2.4 л

Количество степеней помола: 13

Приготовление капучино: автоматическое

Регулировка

  • крепости кофе
  • порции горячей воды
  • степени помола
  • температуры кофе

Индикатор: уровня воды

Таймер: Да

Дисплей: Да

Особенности

  • автоматическое включение по времени
  • защита от детей
  • одновременное приготовление двух чашек
  • режим энергосбережения

Комплектация

  • контейнер для отходов
  • лоток для сбора капель
  • плита автоподогрева
  • телескопические направляющие

Ширина встраивания: 56 см

Глубина встраивания: 54.5 см

Высота встраивания: 45 см

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Основные характеристики

  • Высота455 мм
  • Ширина597 мм
  • Глубина450 мм
  • Цветсеребряный
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