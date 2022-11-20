Характеристики товара
Описание
Материал: Металл, акрил
Источник света: LED
Степень защиты: IP40-IP55
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Температурный диапазон эксплуатации: 0°С...+40°С
Материал: Металл, акрил
Источник света: LED
Степень защиты: IP40-IP55
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Температурный диапазон эксплуатации: 0°С...+40°С
|Размер (диаметр, высота), мм
|Мощность, Вт
|Световой поток, лм
|Вес, кг
|500*100
|39
|2440
|8,0
|Цена на сайте указана за данную комплектацию
|750*100
|61
|3810
|11,8
|1000*100
|78
|4880
|21,5
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