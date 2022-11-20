Встраиваемый светильник Астэри

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Накладной светильник Исида без светорассеивателя

Характеристики товара

Описание

Материал: Металл, акрил
Источник света: LED
Степень защиты: IP40-IP55
Напряжение сети, В: 220 ±20
Частота: 50 Гц
Температурный диапазон эксплуатации: 0°С...+40°С

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Варианты размеров

Размер (диаметр, высота), мм Мощность, Вт Световой поток, лм Вес, кг
500*100 392440 8,0 Цена на сайте указана за данную комплектацию
750*10061 3810 11,8
1000*100 78 4880 21,5

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