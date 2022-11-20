Материал: белый гипс
Минимальная высота: 118 мм
Тип цоколя: GU10
Мощность: 35W
Диаметр: 140 мм
Диаметр монтажного отверстия: 143 мм
Глубина встройки: 118 мм
Степень защиты: IP20
Кресло офисное TopChairs City S, черное
Кресло офисное TopChairs City S, коричневое
Кресло офисное TopChairs City S, серое
Кресло для посетителей TopChairs Visit, черное
Кресло для посетителей TopChairs Visit, серое
Кресло офисное TopChairs Bonus, серое
Кресло офисное TopChairs Bonus, черное
Кресло офисное TopChairs Original, черное
Кресло офисное TopChairs Unit, черное
Кресло офисное TopChairs Studio, черное
Кресло CH-330M без подлокотников, экокожа серо-голубой
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1