Встраиваемый светильник Gyps Classic №1

11 оценок

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Встраиваемый светильник Gyps Classic №1

4.8
2 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Материал: белый гипс

Минимальная высота: 118 мм

Тип цоколя: GU10

Мощность: 35W

Диаметр: 140 мм

Диаметр монтажного отверстия: 143 мм

Глубина встройки: 118 мм

Степень защиты: IP20

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