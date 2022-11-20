Материал: белый гипс
Минимальная высота: 95 мм
Тип цоколя: GU10
Мощность: 35W
Диаметр: 95 мм
Диаметр монтажного отверстия: 80 мм
Глубина встройки: 82 мм
Степень защиты: IP20
Кресло офисное TopChairs Junior, синее
Стул Гранд, синий вельвет
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Стул Ститч, вельвет серый
Стул Космос, коричневый
Стул FRANKFURT NEW, белый, деревянные ножки
Стул FRANKFURT NEW, черный, деревянные ножки
Стул FRANKFURT NEW, серый, деревянные ножки
Стул FRANKFURT, желтый, деревянные ножки
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Подвесной светильник Puntes №3
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Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №3
Подвесной светильник Uva №1