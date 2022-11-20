Встраиваемый светильник Gyps Classic №3

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Встраиваемый светильник Gyps Classic №3

4.8
1 290 ₽
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Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
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Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

Характеристики товара

Описание

Материал: белый гипс

Минимальная высота: 95 мм

Тип цоколя: GU10

Мощность: 35W

Диаметр: 95 мм

Диаметр монтажного отверстия: 80 мм

Глубина встройки: 82 мм

Степень защиты: IP20

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