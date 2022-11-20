Характеристики товара
Описание
Материал: белый гипс
Минимальная высота: 95 мм
Тип цоколя: GU10
Мощность: 35W
Диаметр: 108 мм
Диаметр монтажного отверстия: 80 мм
Глубина встройки: 83 мм
Степень защиты: IP20
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Материал: белый гипс
Минимальная высота: 95 мм
Тип цоколя: GU10
Мощность: 35W
Диаметр: 108 мм
Диаметр монтажного отверстия: 80 мм
Глубина встройки: 83 мм
Степень защиты: IP20
Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Встраиваемый светильник Gyps Classic №5
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №3
Подвесной светильник Landmark №1
Подвесной светильник Landmark №2
Подвесной светильник Uva №1
Подвесной светильник Uva №2
Подвесной светильник Uva №3
Подвесной светильник Uva №4
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