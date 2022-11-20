Товар в корзине. Перейти

Встраиваемый светильник Gyps Classic №5

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Следующий Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

Характеристики товара

Описание

Материал: белый гипс

Минимальная высота: 97 мм

Тип цоколя: GU10

Мощность: 35W

Диаметр: 105 мм

Диаметр монтажного отверстия: 80 мм

Глубина встройки: 86 мм

Степень защиты: IP20

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №3, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
8

Встраиваемый светильник Gyps Classic №3

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Manfred №1, произведённого компанией ChiedoCover
61 890
Оптовая цена
11

Потолочный светильник Manfred №1

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Потолочный светильник Manfred №2, произведённого компанией ChiedoCover
38 490
Оптовая цена
11

Потолочный светильник Manfred №2

В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №1, произведённого компанией ChiedoCover
90 290
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Puntes №1

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №3, произведённого компанией ChiedoCover
60 490
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №3

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №4, произведённого компанией ChiedoCover
60 490
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Puntes №4

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Puntes №6, произведённого компанией ChiedoCover
43 590
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Puntes №6

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №1, произведённого компанией ChiedoCover
36 390
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Frontera №1

Настоящее фото товара Подвесной светильник Frontera №2, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Frontera №2

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №1, произведённого компанией ChiedoCover
82 990
Оптовая цена
15

Подвесной светильник Weave №1

В наличии 40 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Подвесной светильник Weave №3, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Weave №3

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Landmark №1, произведённого компанией ChiedoCover
42 490
Оптовая цена
14

Подвесной светильник Landmark №1

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Landmark №2, произведённого компанией ChiedoCover
48 390
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Landmark №2

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №1, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Uva №1

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №2, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена
13

Подвесной светильник Uva №2

В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №3, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
12

Подвесной светильник Uva №3

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Подвесной светильник Uva №4, произведённого компанией ChiedoCover
14 090
Оптовая цена
11

Подвесной светильник Uva №4

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Торшер Grace white, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
8

Торшер Grace white

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Люстра Megapolis 8, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена
9

Люстра Megapolis 8

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Люстра Megapolis 6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
9

Люстра Megapolis 6

В наличии 21 шт.

С этим товаром покупают

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

В наличии 6 шт.
Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 58 шт.
Стол складной круглый 150/74Настоящее фото товара Стол складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99022
18 990 ₽Оптовая цена
5

Стол складной круглый 150/74

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Банкетка Б-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
11

Банкетка Б-2

Настоящее фото товара Банкетка Б-3, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
5

Банкетка Б-3

Шкаф раздевальный CL-14Настоящее фото товара Шкаф раздевальный CL-14, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
12

Шкаф раздевальный CL-14