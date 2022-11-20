Материал: белый гипс
Минимальная высота: 97 мм
Тип цоколя: GU10
Мощность: 35W
Диаметр: 100 мм
Диаметр монтажного отверстия: 80 мм
Глубина встройки: 86 мм
Степень защиты: IP20
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Банкетка Б-6
Потолочный светильник Manfred №1
Потолочный светильник Manfred №2
Подвесной светильник Puntes №1
Подвесной светильник Puntes №3
Подвесной светильник Puntes №4
Подвесной светильник Puntes №6
Подвесной светильник Frontera №1
Подвесной светильник Frontera №2
Подвесной светильник Weave №1
Подвесной светильник Weave №3