Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

6 оценок

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Встраиваемый светильник Gyps Classic №6

4.4
1 490 ₽
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Встраиваемый светильник Gyps Classic №1
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Встраиваемый светильник Gyps Classic №1

Характеристики товара

Описание

Материал: белый гипс

Минимальная высота: 97 мм

Тип цоколя: GU10

Мощность: 35W

Диаметр: 100 мм

Диаметр монтажного отверстия: 80 мм

Глубина встройки: 86 мм

Степень защиты: IP20

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