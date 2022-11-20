Характеристики товара
Описание
Беспроводная зарядка QI АЛЬФА YMP-T3 создана для встраивания в столы, барные стойки, любую другую мебель. Для того, чтобы Вы или Ваши клиенты могли просто и удобно зарядить телефон без проводов. Просто положите телефон на беспроводную зарядку. При помощи АЛЬФА YMP-T3 можно зарядить любой телефон, поддерживающий стандарт беспроводной зарядки Qi. Особенность данной модели - кабель питания внешний, подключается через разъем micro USB. Цвет корпуса - серебро.
- Материал: корпус сталь + PMMA;
- Выход: 5В / 1А, 9В / 1.1 А;
- Вход: 5В / 2А, 9В / 2А (QC 2.0); 12B / 1.5A (QC 3.0)
- Мощность: 5 Ватт, 7.5 Ватт (iPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка)
- Дистанция приема: 5-8 мм;
- Стандарт зарядки: QI WPC1.2.3
- Эффективность зарядки: не менее 80%;
- Поддержка технологии быстрой зарядки Fast charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast charge
- Высота цоколя: 72
- Диаметр: 10