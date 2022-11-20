Характеристики товара
Описание
Беспроводная зарядка QI АЛЬФА YMP-T3 protect создана специально для встраивания в мебель в общественных местах (столы в ресторанах, барные стойки, тумбочки в отелях, переговорные комнаты и пр.) Корпус беспроводной зарядки изготовлен из металла, крепление изготовлено таким образом, что полностью ограничивает доступ к нижней части зарядного устройства в месте установки.
- Размеры: Диаметр лицевой кромки - 72мм, диаметр цоколя - 59мм, высота цоколя - 10мм, толщина кромки - 0.3мм
- Материал: корпус сталь + PMMA;
- Выход: 5В / 1А, 9В / 1.1 А;
- Вход: 5В / 2А, 9В / 2А (QC 2.0); 12B / 1.5A (QC 3.0)
- Мощность: 5 Ватт, 7.5 Ватт (iPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка)
- Дистанция приема: 5-8 мм;
- Стандарт зарядки: QI WPC1.2.3
- Эффективность зарядки: не менее 80%;
- Поддержка технологии быстрой зарядки Fast charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast charge