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Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Protect

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Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Silver

Характеристики товара

Описание

Беспроводная зарядка QI АЛЬФА YMP-T3 protect создана специально для встраивания в мебель в общественных местах (столы в ресторанах, барные стойки, тумбочки в отелях, переговорные комнаты и пр.) Корпус беспроводной зарядки изготовлен из металла, крепление изготовлено таким образом, что полностью ограничивает доступ к нижней части зарядного устройства в месте установки.

  • Размеры: Диаметр лицевой кромки - 72мм, диаметр цоколя - 59мм, высота цоколя - 10мм, толщина кромки - 0.3мм
  • Материал: корпус сталь + PMMA;
  • Выход: 5В / 1А, 9В / 1.1 А;
  • Вход: 5В / 2А, 9В / 2А (QC 2.0); 12B / 1.5A (QC 3.0)
  • Мощность: 5 Ватт, 7.5 Ватт (iPhone), 10 Ватт (Android быстрая зарядка)
  • Дистанция приема: 5-8 мм;
  • Стандарт зарядки: QI WPC1.2.3
  • Эффективность зарядки: не менее 80%;
  • Поддержка технологии быстрой зарядки Fast charge: только при использовании адаптеров питания QC 2.0/QC 3.0 и при условии, что заряжаемое устройство поддерживает стандарт Qi Fast charge
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