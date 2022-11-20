Беспроводная зарядка QI АЛЬФА YMP-T3 создана для встраивания в столы, барные стойки, любую другую мебель. Для того, чтобы Вы или Ваши клиенты могли просто и удобно зарядить телефон без проводов. Просто положите телефон на беспроводную зарядку. При помощи АЛЬФА YMP-T3 можно зарядить любой телефон, поддерживающий стандарт беспроводной зарядки Qi. Особенность данной модели - кабель питания внешний, подключается через разъем micro USB. Цвет корпуса - серебро.
Электронный замок Bonwin BW803-T6
Док-станция HC-12 Pro
Стойка администратора Марго
Стол стационарный массажный Норидж
Стол Лидс Litte
Стол Лидс Premium
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Prime 244 см
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 488 см
Батут каркасный с внутренней сеткой Swollen Classic 427 см
Ковер AGATA ANGULUS GOLD 240 x 340