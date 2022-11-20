Поли Т02 - встраиваемая беспроводная зарядка QI, оснащена USB выходом, что позволило объединить в одном устройстве беспроводную и проводную зарядку, Можно заряжать 2 телефона одновременно без потери скорости заряда. Поли Т02 оснащена поворотным механизмом для доступа к USB.
Удобный поворотный механизм для открытия/закрытия USB;2в1: беспроводная зарядка + USB порт
Тип встраивания: видимая установка, в отверстие D60мм
Комплектация: ПОЛИ Т02 со встроенным USB кабелем 1.2м, инструкция, фирменная коробка
Цвет: черный, белый
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