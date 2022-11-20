Ящик - пуф дерево

13 оценок

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Ящик - пуф дерево

4.1
8 490 ₽
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Пуф Рио
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Пуф Рио

Характеристики товара

Описание

Материал: экокожа/ велюр, дерево

Размеры: 440х600х405

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