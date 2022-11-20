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Египетский ковёр шерстяной «TAJ MAHAL»

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Характеристики товара

Описание

Дизайн ковра с максимальной точностью передают тонкость восточных узоров. Благодаря тому, что ковер теплые и достаточно тяжелый, он обеспечивают великолепную шумоизоляцию. Ко всему прочему, он приятны на ощупь. Палитра цвета обожженного кирпича придает оттенок благородной строгости. «TAJ MAHAL» послужит прекрасным украшением для кабинетов и гостиных в классическом стиле или стиле лофт.

1016400 узлов/м2


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Основные характеристики

  • Высота12 мм
  • Ширина3000 мм
  • Длина4200 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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