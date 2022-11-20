Характеристики товара
Описание
Дизайн ковра с максимальной точностью передают тонкость восточных узоров. Благодаря тому, что ковер теплые и достаточно тяжелый, он обеспечивают великолепную шумоизоляцию. Ко всему прочему, он приятны на ощупь. Палитра цвета обожженного кирпича придает оттенок благородной строгости. «TAJ MAHAL» послужит прекрасным украшением для кабинетов и гостиных в классическом стиле или стиле лофт.
1016400 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота12 мм
- Ширина3000 мм
- Длина4200 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт