Ель Christmass Tree с подсветкой – это фигурный LED-светильник с корпусом из полиэтилена низкого давления и светодиодным элементом, который может работать в нескольких режимах. Вы можете приобрести модель с одним из двух режимов подсветки:
Светодиод работает от сети 220V, но может питаться за счет 12-вольтового аккумулятора. Такой аккумулятор докупается отдельно и обеспечивает 8-10 часов автономной работы на полном заряде.
Светильник Christmass Tree имеет небольшие габариты. Его вес составляет менее 1 килограмма, а высота – всего полметра. Благодаря этому его можно устанавливать на пол, на мебель, подвешивать на стены и т.д. Для настенной фиксации предусмотрены отдельные крепления. Также можно заказать изделие в комплекте с ландшафтными креплениями для установки на мягком грунте.
Использовать такую ель можно в разных сферах:
Светильники Christmass Tree можно устанавливать внутри помещений и на улице. Условия эксплуатации не имеют значения. Полиэтиленовый корпус соответствует стандарту защиты IP 65, не пропускает влагу и пыль и выдерживает температуры от -60 до +60 градусов.
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|7090
|220V
|RGB/W
|8290
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