Ель Christmass Tree с подсветкой

14 оценок

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Ель Christmass Tree с подсветкой

4.9
7 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ель Christmass Tree с подсветкой – это фигурный LED-светильник с корпусом из полиэтилена низкого давления и светодиодным элементом, который может работать в нескольких режимах. Вы можете приобрести модель с одним из двух режимов подсветки:

  • Белая LED. Нерегулируемое свечение белого цвета;
  • Разноцветная RGB. Свечение с несколькими вариантами цвета и возможностью регулировки при помощи пульта дистанционного управления.

Светодиод работает от сети 220V, но может питаться за счет 12-вольтового аккумулятора. Такой аккумулятор докупается отдельно и обеспечивает 8-10 часов автономной работы на полном заряде.

Светильник Christmass Tree имеет небольшие габариты. Его вес составляет менее 1 килограмма, а высота – всего полметра. Благодаря этому его можно устанавливать на пол, на мебель, подвешивать на стены и т.д. Для настенной фиксации предусмотрены отдельные крепления. Также можно заказать изделие в комплекте с ландшафтными креплениями для установки на мягком грунте.

Использовать такую ель можно в разных сферах:

  • Ландшафтный дизайн;
  • Дизайн интерьеров;
  • Украшение залов развлекательных заведений и ресторанов;
  • Оформление праздничных площадок и событий;
  • Декорирование водоемов, бассейнов;
  • Обеспечение дополнительного приглушенного освещения.

Светильники Christmass Tree можно устанавливать внутри помещений и на улице. Условия эксплуатации не имеют значения. Полиэтиленовый корпус соответствует стандарту защиты IP 65, не пропускает влагу и пыль и выдерживает температуры от -60 до +60 градусов.

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Материалполиэтилен
  • Вес1.5 кг

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 7090
220V RGB/W 8290

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