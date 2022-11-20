Характеристики товара
Описание
В комплекте:
- ель дизайнерская украшенная искусственная
- подставка
- полотно для укрытия подставки
- игрушки елочные
- гирлянда
- набор подарков-муляжей
В комплекте:
Ель дизайнерская украшенная Light Pink
Ель дизайнерская украшенная Black Gold
Ель дизайнерская украшенная Winter Star
Ель дизайнерская украшенная Candy Pink
Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas
Ель дизайнерская украшенная White and Red
Ель дизайнерская украшенная Gold and Red
Ель дизайнерская украшенная Carnavale
Ель дизайнерская украшенная Premium Pink Gold
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