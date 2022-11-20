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Ель дизайнерская украшенная White and Red - фото 1

Ель дизайнерская украшенная White and Red

11 оценок
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Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas

Характеристики товара

Описание

В комплекте:

  • ель дизайнерская украшенная искусственная
  • подставка
  • шишки натуральные сибирские
  • полотно для укрытия подставки
  • дизайнерские игрушки елочные
  • высококачественная световая гирлянда
  • набор подарков-муляжей
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