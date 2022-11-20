Елка из шишек Красочное Рождество 51 см

9 оценок

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Елка из шишек Красочное Рождество 51 см

4.8
5 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Талантливые голландские дизайнеры вдохновлялись пестрыми красками осени при создании этой миниатюрной елочки. Они дополнили изумрудную хвою натуральными шишками, зимними алыми ягодками, зелеными листиками и красными звездочками - яркий и по-настоящему праздничный декор! Новогодняя композиция выглядит очень свежо и эффектно и будет радовать вас на протяжении не одного торжества, наполняя комнаты неповторимым лесным очарованием

Характеристики:

Высота: 51 см.
Тип хвои: леска.
Цвет хвои: зеленый.
Декор: натуральные сосновые и еловые шишки, искусственные ягоды и листья, деревянные звездочки.
Вес: 0.88 кг
Длина упаковки: 0.53 м.
Ширина упаковки: 0.2 м.
Высота упаковки: 0.2 м.
Объем упаковки: 0.0217 м3

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Вес0.88 кг

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