Елка из шишек Снежная Красавица 51 см

9 оценок

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Елка из шишек Снежная Красавица 51 см

4.9
5 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Новогодняя настольная композиция Снежная Красавица выглядит словно гостья из зимнего леса. Голландские мастера тщательно продумали наряд миниатюрной елочки. Ее пушистые веточки, покрытые инеем, отлично гармонируют с крупными натуральными шишками и яркими искусственными ягодками, а ажурные снежинки наполняют лесной образ свежестью и прохладой. Поставить эту необычную настольную елку можно в любом месте дома, она чудесно впишется в каждый интерьер

Характеристики:

Размер: 51*20 см.
Тип хвои: леска.
Цвет хвои: зеленый с заснеженностью.
Декор: заснеженные натуральные сосновые и еловые шишки, деревянные снежинки, искусственные ягоды и листья.
Вес: 0.95 кг
Длина упаковки: 0.56 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.27 м.
Объем упаковки: 0.0398 м

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Основные характеристики

  • Высота510 мм
  • Вес0.95 кг
  • Диаметр200 мм

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