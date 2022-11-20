Любители экостиля в декоре интерьера по достоинству оценят елочную игрушку из дерева Лошадку-Качалку. Белый жеребенок - словно посланник Дедушки Мороза, который передал на новогоднее торжество гостинцы в ярких коробочках. Деревянная елочная игрушка достойна почетного места на пушистой веточке.
Деревянные елочные игрушки уже давно находятся на пике популярности - их выбирают любители не только ретро и винтажа, но и те, кто предпочитает скандинавский и эко стили в декоре. Украшения бывают разных видов и форм: от экстравагантных подвесок в этническом дизайне до милых фигурок животных, которые будут прекрасно смотреться на детской елочке. Игрушки из дерева добавляют в праздничный наряд хвойной красавицы частичку тепла, ведь кажется, что чьи-то умелые руки самостоятельно вырезали фигурку из этого природного материала
Характеристики:
Размер: 14*12 см.
Материал: дерево.
Цвет: белый.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.14 м.
Ширина упаковки: 0.16 м.
Высота упаковки: 0.03 м.
Объем упаковки: 0.0007 м3
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