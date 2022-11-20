Елочная игрушка Драгоценный Олень из Манисы 20 см, подвеска

14 оценок

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Елочная игрушка Драгоценный Олень из Манисы 20 см, подвеска

4.5
3 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

У Драгоценного Оленя богатая родословная: когда-то его прадед провожал на Северный полюс маленькую Герду, а двоюродный дядя гордо носил на спине властителя эльфов Трандуила в Битве Пяти воинств. Но нашему герою нет нужды ни бродить по глубокому снегу, ни грудью встречать орочьи орды. Обосновавшись в конюшне Манисы, Олень вкусно ест, сладко спит, каждую неделю ходит на плановое золочение рогов и посещает спортклуб «Сила Бизона», а по торжественным датам, накинув расшитую драгоценными камнями попону, вывозит на праздничное шествие наследников султана. Но чтобы побывать на вашей елке он найдет окошко в своем плотном графике!
Елочная игрушка Олень принесет в ваш дом волшебство эльфийского леса, чарующую красоту полярной ночи и роскошь цветущих садов Манисы. Старательно детализированное, расписанное благородными оттенками бордо, золота и молочного шоколада, это елочное новогоднее украшение от Гудвилл покорит ваше сердце.
Эксклюзивные новогодние игрушки из полистоуна не оставят равнодушными ценителей необычных елочных украшений. Использование этого материала позволяет мастерам вылепить в совершенстве даже мельчайшие детали фигурок, чтобы вы могли наслаждаться их рукотворной красотой и изяществом! Украсьте свою лесную красавицу этой новогодней игрушкой премиум класса, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!

Характеристики:

Размер: 20 см.
Материал: полистоун.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.33 кг
Длина упаковки: 0.27 м.
Ширина упаковки: 0.13 м.
Высота упаковки: 0.17 м.
Объем упаковки: 0.0058 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.33 кг
  • Размер200 мм
  • Материалполистоун

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