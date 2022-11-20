Что такое праздничный интерьер? Это богатство красок, блеск и роскошь украшений. А яркая елочная игрушка, похожая на настоящее яйцо Фаберже, будет завораживать радужными красками, искриться волнистым узором вышитым из бисера и сверкать яркими бусинками! Мастера новогодних игрушек создали это елочное украшение для вашей рождественской красавицы, осталось только повесить его на самом видном месте!
Характеристики:
Размер: 13 см.
Материал: текстиль, пластик.
Декор: бисер, стразы.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.06 кг
Объем упаковки: 0.0006 м3
Кашпо Bliss 28, оливковый зеленый
Лавка - кашпо Морет, Самшит Хард
Композиция розмарин Берг
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