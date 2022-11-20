Отголоски помпезности и пышности стиля рококо воплотились в эксклюзивной новогодней игрушке Сердце Де Клермен. Подвеска густо усыпана блестками платинового и рубинового оттенков - воистину королевское сочетание! Переход между цветами подчеркнут витыми веревочками и бусинами "под жемчуг", которые придают украшению изящества и элегантности. Красно-белый хвостик гармонично сочетается с роскошным сердцем и придает его образу романтические и кокетливые нотки
Характеристики:
Размер: 5 см.
Материал: пластик.
Декор: текстиль, бусины, блестки, бисер.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0004 м3
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