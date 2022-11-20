Елочная игрушка Парижский Шик - Сердце Де Клермен 5 см, подвеска

11 оценок

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Елочная игрушка Парижский Шик - Сердце Де Клермен 5 см, подвеска

4.9
1 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Отголоски помпезности и пышности стиля рококо воплотились в эксклюзивной новогодней игрушке Сердце Де Клермен. Подвеска густо усыпана блестками платинового и рубинового оттенков - воистину королевское сочетание! Переход между цветами подчеркнут витыми веревочками и бусинами "под жемчуг", которые придают украшению изящества и элегантности. Красно-белый хвостик гармонично сочетается с роскошным сердцем и придает его образу романтические и кокетливые нотки

Характеристики:

Размер: 5 см.
Материал: пластик.
Декор: текстиль, бусины, блестки, бисер.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0004 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Размер50 мм
  • Материалпластик

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