Елочная игрушка Стрекоза Реджента 16 см, подвеска

6 оценок

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Елочная игрушка Стрекоза Реджента 16 см, подвеска

4.9
1 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Премиальное елочное украшение Стрекоза Реджента - удивительное творение рук эстонских дизайнеров. Мастера взяли за основу силуэт легкой крылатой прелестницы и визуально слегка "утяжелили" его стразами, поэтому новогодняя игрушка выглядит одновременно воздушной и помпезной. Благодаря декоративным камушкам оттенка темного серебра, представленным в разных формах и размерах, украшение смотрится особенно элегантно и притягательно. Поместите подвеску на елку, и очаровательная Сирина будет парить в пушистой кроне дерева, радуя вас своей красотой

Характеристики:

Размер: 16 см.
Материал: металл, стразы.
Цвет: темное серебро.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.01 м.
Объем упаковки: 0.0001 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.04 кг
  • Размер160 мм
  • Материалметалл, стразы

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