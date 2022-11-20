Премиальное елочное украшение Стрекоза Реджента - удивительное творение рук эстонских дизайнеров. Мастера взяли за основу силуэт легкой крылатой прелестницы и визуально слегка "утяжелили" его стразами, поэтому новогодняя игрушка выглядит одновременно воздушной и помпезной. Благодаря декоративным камушкам оттенка темного серебра, представленным в разных формах и размерах, украшение смотрится особенно элегантно и притягательно. Поместите подвеску на елку, и очаровательная Сирина будет парить в пушистой кроне дерева, радуя вас своей красотой
Характеристики:
Размер: 16 см.
Материал: металл, стразы.
Цвет: темное серебро.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.13 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.01 м.
Объем упаковки: 0.0001 м3
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