Ёлочная игрушка Единорожка - Миндальная нежность 13 см, подвеска

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Ёлочная игрушка Единорожка - Миндальная нежность 13 см, подвеска

4.2
1 790 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Верхушка на елку Ангел Шарлиз в платье с золотыми лентами 43 см
Верхушка на елку Ангел Шарлиз в платье с золотыми лентами 43 см
Следующий Елочная игрушка Парижский Шик - Сердце Де Клермен 5 см, подвеска
Елочная игрушка Парижский Шик - Сердце Де Клермен 5 см, подвеска

Характеристики товара

Описание

В сказочной стране, где царит вечное лето, пестрят яркими бутонами самых необыкновенных цветов широкие поля и быстрые ручейки петляют между деревьями, прячется среди облаков воздушный замок. За его воротами резвится под теплыми солнечными лучами удивительное создание. Его длинная грива и пышный хвост оттенка нежно-розового рассвета красиво развеваются на ветру, когда под жемчужными копытами закипает пыль от стремительного галопа. Главного покорителя зеленых прерий легко узнать по точеной фигурке, стройным ногам и грациозной шее. Он смотрит на волшебный мир выразительными фиалковыми глазами, а его голову венчает белоснежный витой рог. Елочная подвеска Единорожка - трогательный привет из чудесной сказки. Такое новогоднее украшение станет потрясающим акцентом в хвойном убранстве праздничного деревца. Выберите для елочной игрушки лошадки самую пушистую веточку, и тонкая романтическая атмосфера поселится в вашем доме, подарив вам неповторимое ощущение присутствия светлого волшебства

Характеристики:

Размер: 13 см.
Материал: искусственный мех.
Цвет: нежно-розовый.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.17 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0008 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.04 кг
  • Размер130 мм
  • Материалискусственный мех

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена
9

Кашпо для цветов Лаунж, 70х70х70

Настоящее фото товара Стойка орхидея Смила, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
14

Стойка орхидея Смила

Фито стойка агава ДауНастоящее фото товара Фито стойка агава Дау, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
14

Фито стойка агава Дау

Настоящее фото товара Фито полотно осока Бронко высота травы 25см, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена
13

Фито полотно осока Бронко высота травы 25см

Фитостойка Порто осока СендиНастоящее фото товара Фитостойка Порто осока Сенди, произведённого компанией ChiedoCover
25 790
Оптовая цена
15

Фитостойка Порто осока Сенди

Фитостойка Порто папоротник ГуарНастоящее фото товара Фитостойка Порто папоротник Гуар, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена
5

Фитостойка Порто папоротник Гуар

Хедера Коллет кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Верхушка на елку Звезда Королевская 35 см серебряно-золотая, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
13

Верхушка на елку Звезда Королевская 35 см серебряно-золотая

Настоящее фото товара Елочная игрушка Бранденбургская Лошадка-Качалка 14 см, белая, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
13

Елочная игрушка Бранденбургская Лошадка-Качалка 14 см, белая, подвеска

Настоящее фото товара Винтажное елочное украшение Звезда Лоуренс Лили 14 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
6

Винтажное елочное украшение Звезда Лоуренс Лили 14 см, подвеска

Настоящее фото товара Набор елочных игрушек Magical Stories: Choco 12 см, 3 шт, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
11

Набор елочных игрушек Magical Stories: Choco 12 см, 3 шт, подвеска

Настоящее фото товара Верхушка на елку Звезда Королевская 35 см голубая, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
5

Верхушка на елку Звезда Королевская 35 см голубая

Настоящее фото товара Звезда на елку Артемида 41 см, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена
6

Звезда на елку Артемида 41 см

Елочная игрушка Стрекоза Реджента 16 см, подвескаНастоящее фото товара Елочная игрушка Стрекоза Реджента 16 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
6

Елочная игрушка Стрекоза Реджента 16 см, подвеска

Настоящее фото товара Набор елочных игрушек Скандинавские Традиции 10 см, 2 шт, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
9

Набор елочных игрушек Скандинавские Традиции 10 см, 2 шт, подвеска

Настоящее фото товара Верхушка на ёлку Шотландский Олень, 33 см, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
15

Верхушка на ёлку Шотландский Олень, 33 см

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см