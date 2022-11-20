В сказочной стране, где царит вечное лето, пестрят яркими бутонами самых необыкновенных цветов широкие поля и быстрые ручейки петляют между деревьями, прячется среди облаков воздушный замок. За его воротами резвится под теплыми солнечными лучами удивительное создание. Его длинная грива и пышный хвост оттенка нежно-розового рассвета красиво развеваются на ветру, когда под жемчужными копытами закипает пыль от стремительного галопа. Главного покорителя зеленых прерий легко узнать по точеной фигурке, стройным ногам и грациозной шее. Он смотрит на волшебный мир выразительными фиалковыми глазами, а его голову венчает белоснежный витой рог. Елочная подвеска Единорожка - трогательный привет из чудесной сказки. Такое новогоднее украшение станет потрясающим акцентом в хвойном убранстве праздничного деревца. Выберите для елочной игрушки лошадки самую пушистую веточку, и тонкая романтическая атмосфера поселится в вашем доме, подарив вам неповторимое ощущение присутствия светлого волшебства
Характеристики:
Размер: 13 см.
Материал: искусственный мех.
Цвет: нежно-розовый.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.17 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0008 м3
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