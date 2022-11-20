Мягкая елочная игрушка Звездочка Хиппи выглядит так, словно только что закончена умелой рукодельницей. Текстильное украшение на елку с этническим узором по всему периметру декорировано ажурным позолоченным кантом. Это придает ему шарма и самобытности. Крупная деревянная бусина на вершине и кожаный шнурочек поддерживают уютный, домашний образ мягкой елочной игрушки. Пусть ваш Новый год будет теплым и сердечным, как эта звездочка из ткани
Характеристики:
Размер: 13 см.
Материал: текстиль, дерево.
Тип крепления: подвеска.
Подвес: шнурок из искусственной кожи.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.15 м.
Ширина упаковки: 0.15 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0009 м3
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