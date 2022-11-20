Елочная игрушка Звезда Хиппи 13 см, подвеска

15 оценок

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Елочная игрушка Звезда Хиппи 13 см, подвеска

4.2
490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мягкая елочная игрушка Звездочка Хиппи выглядит так, словно только что закончена умелой рукодельницей. Текстильное украшение на елку с этническим узором по всему периметру декорировано ажурным позолоченным кантом. Это придает ему шарма и самобытности. Крупная деревянная бусина на вершине и кожаный шнурочек поддерживают уютный, домашний образ мягкой елочной игрушки. Пусть ваш Новый год будет теплым и сердечным, как эта звездочка из ткани

Характеристики:

Размер: 13 см.
Материал: текстиль, дерево.
Тип крепления: подвеска.
Подвес: шнурок из искусственной кожи.
Вес: 0.04 кг
Длина упаковки: 0.15 м.
Ширина упаковки: 0.15 м.
Высота упаковки: 0.04 м.
Объем упаковки: 0.0009 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.04 кг
  • Размер130 мм
  • Материалтекстиль, дерево

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