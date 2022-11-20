Гирлянда из стеклянных шаров - один из самых модных и эффектных декоров интерьера, который будет великолепно смотреться в любом помещении. Трогательный бантик добавляет ее образу особенное очарование и нежный шарм. Повесьте новогоднее украшение в фиолетовых тонах на самый верх елочки или рядом с хвойным венком на дверь - будет выглядеть празднично и утонченно
Характеристики:
Размер: 60 см.
Материал: стекло.
Тип крепления: подвеска.
Цвет: фиолетовый.
Упаковка: подарочная картонная коробка.
Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.1 м.
Ширина упаковки: 0.37 м.
Высота упаковки: 0.27 м.
Объем упаковки: 0.0095 м3
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