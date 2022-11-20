Елочный шар из папье-маше Маленькие Подружки 11 см

13 оценок

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Елочный шар из папье-маше Маленькие Подружки 11 см

4.3
690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изображение на поверхности этого украшения словно приоткрывает занавес в далекое прошлое. Рисунок шарика на елку напоминает старинную картину, где две кудрявые девчушки в стильных шубках позируют невидимому художнику и улыбаются в предвкушении долгожданных зимних праздников. Сверху новогодний шар в стиле винтаж украшен нежным бархатистым бантиком в мягком кремовом цвете.
Елочные шары из папье маше обязательно понравятся любителям классического рождественского декора. Разнообразие дизайнов и вариантов исполнения позволяет выбрать украшение, подходящее к любому стилю оформления. Новогодние шары из папье маше достаточно легкие и не бьются, поэтому нарядить ими елочку сможет даже ребенок. Елочные шары 11 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

Диаметр: 110 мм.
Материал: папье-маше.
Подвеска: бархатная ленточка.
Вес: 0.02 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалпапье-маше
  • Диаметр110 мм

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