Елочный шар из перьев Мадам де Верневиль: Blanche 11 см

14 оценок

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Елочный шар из перьев Мадам де Верневиль: Blanche 11 см

4.5
690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Говорят, специалисты Edelman организовали настоящую полярную экспедицию, чтобы сделать пушистый новогодний шар из перьев. Далеко-далеко за чертой полярного круга, где даже белые медведи поеживаются от холода, отважные художники целую неделю провели в чертогах Снежной Королевы, собирая оброненные ее любимыми совами белые перья с сияющими кончиками. Потрудиться пришлось на славу, зато и новогоднее украшение на елку у вас будет суперэксклюзивным. От него так и веет безупречно-белым полярным снегом, северным сиянием и сказкой

Характеристики:

Диаметр: 11 см.
Материал: перья.
Цвет: белый.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.02 кг
Длина упаковки: 0.09 м.
Ширина упаковки: 0.09 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0006 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалперья
  • Диаметр110 мм
  • Цветбелый

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