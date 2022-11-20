Елочный шар из перьев Мадам де Верневиль: Crema 11 см

9 оценок

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Елочный шар из перьев Мадам де Верневиль: Crema 11 см

4.1
890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Говорят, специалисты Edelman организовали настоящую полярную экспедицию, чтобы сделать пушистый новогодний шар из перьев. Далеко-далеко за чертой полярного круга, где даже белые медведи поеживаются от холода, отважные художники целую неделю провели в чертогах Снежной Королевы, собирая оброненные ее любимыми совами кремовые перья с сияющими кончиками. Потрудиться пришлось на славу, зато и новогоднее украшение на елку у вас будет суперэксклюзивным. От него так и веет таинственными полярными ночами, северным сиянием и сказкой

Характеристики:

Диаметр: 11 см.
Материал: перья.
Цвет: кремовый.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.02 кг
Длина упаковки: 0.12 м.
Ширина упаковки: 0.12 м.
Высота упаковки: 0.12 м.
Объем упаковки: 0.0016 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалперья
  • Диаметр110 мм

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