Елочный шар Лазуритовые Сокровища - Дельфини 5 см, подвеска

15 оценок

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Елочный шар Лазуритовые Сокровища - Дельфини 5 см, подвеска

4.5
1 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Необычный радужный хвост павлина во все времена вдохновлял творцов на создание настоящих шедевров. Ювелирные украшения, детали одежды и аксессуары, воспроизводящие его восхитительную расцветку, выглядят очень броско и смело. Голландские дизайнеры по-новогоднему обыграли "павлиньи мотивы" и представили эксклюзивную елочную игрушку - винтажный шар Дельфини. Он усыпан сияющими блестками благородных оттенков и инкрустирован декоративными кристаллами, словно драгоценными камнями. Новогодний шар также украшен кокетливыми хвостиками, унизанные фиолетовыми бусинами с перламутровым отливом. Восхитительное сочетание оттенков, обильный декор и безупречное исполнение делают его похожим на элегантную брошку в духе ар-деко. Дизайнерская елочная игрушка будет здорово смотреться в густой кроне и подарит вам праздничное настроение

Характеристики:

Диаметр: 5 см.
Материал: пластик.
Декор: текстиль, стразы, бусины, блестки.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0002 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр50 мм

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