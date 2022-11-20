Необычный радужный хвост павлина во все времена вдохновлял творцов на создание настоящих шедевров. Ювелирные украшения, детали одежды и аксессуары, воспроизводящие его восхитительную расцветку, выглядят очень броско и смело. Голландские дизайнеры по-новогоднему обыграли "павлиньи мотивы" и представили эксклюзивную елочную игрушку - винтажный шар Дельфини. Он усыпан сияющими блестками благородных оттенков и инкрустирован декоративными кристаллами, словно драгоценными камнями. Новогодний шар также украшен кокетливыми хвостиками, унизанные фиолетовыми бусинами с перламутровым отливом. Восхитительное сочетание оттенков, обильный декор и безупречное исполнение делают его похожим на элегантную брошку в духе ар-деко. Дизайнерская елочная игрушка будет здорово смотреться в густой кроне и подарит вам праздничное настроение
Характеристики:
Диаметр: 5 см.
Материал: пластик.
Декор: текстиль, стразы, бусины, блестки.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0002 м3
Деревянный вазон 2
Кашпо Keila 70 DB, снежно-белый
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