Изысканный елочный шар из акрила поможет создать непревзойденную атмосферу настоящей зимней сказки! Шар на елку с изяществом дополнит наряд любого праздничного дерева. Изюминка новогоднего украшения - в его прозрачности. Днем акриловый шар создаёт впечатление, будто он виртуозно вырезан из настоящей ледяной глыбы, а ночью шар начинает переливаться и бликовать от огоньков праздничных гирлянд. Зрелище похоже на ожившую сказку!
Характеристики:
Диаметр: 100 мм.
Материал: акрил.
Цвет: прозрачный с розовым золотом.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.08 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3
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