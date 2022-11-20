Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом

13 оценок

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Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом

4.7
990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изысканный елочный шар из акрила поможет создать непревзойденную атмосферу настоящей зимней сказки! Шар на елку с изяществом дополнит наряд любого праздничного дерева. Изюминка новогоднего украшения - в его прозрачности. Днем акриловый шар создаёт впечатление, будто он виртуозно вырезан из настоящей ледяной глыбы, а ночью шар начинает переливаться и бликовать от огоньков праздничных гирлянд. Зрелище похоже на ожившую сказку!

Характеристики:

Диаметр: 100 мм.
Материал: акрил.
Цвет: прозрачный с розовым золотом.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.08 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.08 кг
  • Материалакрил
  • Диаметр100 мм

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