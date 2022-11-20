Шар на елку Ле Манифик эффектно дополнит наряд лесной красавицы и привнесет в него нотки морозной свежести.
Елочные шары из акрила отличаются высокой прочностью и устойчивостью к различным повреждениям. Использование этого материала позволяет создавать изящные новогодние украшения с самыми мелкими и подробными деталями. Акриловые шарики и подвески смотрятся так же элегантно и празднично, как и игрушки из стекла
Характеристики:
Диаметр: 100 мм.
Материал: акрил.
Цвет: прозрачный с золотым.
Вес: 0.06 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3
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