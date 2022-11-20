Елочный шар Луковка Ле Манифик 10 см прозрачный с золотым

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Елочный шар Луковка Ле Манифик 10 см прозрачный с золотым

4.5
690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Светящийся шар с композицией Mystery Tree 10 см на батарейках, стекло
Светящийся шар с композицией Mystery Tree 10 см на батарейках, стекло
Следующий Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт
Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт

Характеристики товара

Описание

Шар на елку Ле Манифик эффектно дополнит наряд лесной красавицы и привнесет в него нотки морозной свежести.
Елочные шары из акрила отличаются высокой прочностью и устойчивостью к различным повреждениям. Использование этого материала позволяет создавать изящные новогодние украшения с самыми мелкими и подробными деталями. Акриловые шарики и подвески смотрятся так же элегантно и празднично, как и игрушки из стекла

Характеристики:

Диаметр: 100 мм.
Материал: акрил.
Цвет: прозрачный с золотым.
Вес: 0.06 кг
Длина упаковки: 0.11 м.
Ширина упаковки: 0.11 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0012 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.06 кг
  • Материалакрил
  • Диаметр100 мм

С этим товаром покупают

Кашпо Dekollete, георгин ВабадНастоящее фото товара Кашпо Dekollete, георгин Вабад, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
13

Кашпо Dekollete, георгин Вабад

Фито стойка гортензия Салем QНастоящее фото товара Фито стойка гортензия Салем Q, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена
12

Фито стойка гортензия Салем Q

Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete КубНастоящее фото товара Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб, произведённого компанией ChiedoCover
44 890
Оптовая цена
13

Личи Чарисса колонна кашпо Dekollete Куб

Фитостойка Вилен папоротник ГуарНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Гуар, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена
10

Фитостойка Вилен папоротник Гуар

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цветНастоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цвет, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
15

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

Фитостойка Луара осока СендиНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока Сенди, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока Сенди

Настоящее фото товара Кашпо Фиалка Бурга S, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
11

Кашпо Фиалка Бурга S

Другие товары из раздела

Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
12

Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см розовый 12 шт

Настоящее фото товара Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
5

Набор елочных игрушек Glory Brilliance 50 шт серебряный, 4-15 см, пластик

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
10

Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт

Настоящее фото товара Набор пластиковых шаров Прозрачный Перламутр 10 см, 4 шт, 2 сорт, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
15

Набор пластиковых шаров Прозрачный Перламутр 10 см, 4 шт, 2 сорт

Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
14

Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
10

Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт

Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см