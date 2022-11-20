Елочный шар Парижский Шик - Де Клермен 5 см, подвеска

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Елочный шар Парижский Шик - Де Клермен 5 см, подвеска

4.8
1 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Набор винтажных шаров Снежный Зефир 6 см, 12 шт, стекло
Набор винтажных шаров Снежный Зефир 6 см, 12 шт, стекло
Следующий Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Rose 10 см 6 шт
Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Rose 10 см 6 шт

Характеристики товара

Описание

Отголоски помпезности и пышности стиля рококо воплотились в новогоднем шаре с декором Де Клермен. Он густо усыпан блестками платинового и рубинового оттенков - воистину королевское сочетание! Переход между цветами подчеркнут витыми веревочками и бусинами "под жемчуг", которые придает украшению изящества и элегантности. Красно-белый хвостик гармонично сочетается с винтажным шаром и придает его образу романтические и кокетливые нотки

Характеристики:

Диаметр: 5 см.
Материал: пластик.
Декор: текстиль, бусины, блестки, бисер.
Вес: 0.02 кг
Объем упаковки: 0.0004 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.02 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр50 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вазон бетонный Ц-12, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
12

Вазон бетонный Ц-12

Настоящее фото товара Стойка осока Ларди, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
8

Стойка осока Ларди

Настоящее фото товара Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена
15

Лавка - кашпо Морет, Ловесил Шариф

Настоящее фото товара Стойка Айсель лаванда Триз Q, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена
7

Стойка Айсель лаванда Триз Q

Настоящее фото товара Стойка Сет Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Стойка Сет Лаванда Нуар

Фитостойка Вилен Свит грас БьоркНастоящее фото товара Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена
11

Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк

Фитостойка Луара суккулентНастоящее фото товара Фитостойка Луара суккулент, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена
9

Фитостойка Луара суккулент

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Елочный шар Лазуритовые Сокровища - Дельфини 5 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
15

Елочный шар Лазуритовые Сокровища - Дельфини 5 см, подвеска

Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стеклоНастоящее фото товара Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Набор винтажных шаров Пражская Вьюга 6 см, 6 шт, стекло

Настоящее фото товара Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Peony 10 см 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
12

Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Peony 10 см 6 шт

Настоящее фото товара Елочный шар из перьев Мадам де Верневиль: Blanche 11 см, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
14

Елочный шар из перьев Мадам де Верневиль: Blanche 11 см

Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белаяНастоящее фото товара Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
9

Гирлянда из стеклянных шаров Фантазия 120 см белая

Настоящее фото товара Подвесной светильник Шар Жирардо 12 см, 10 теплых белых LED ламп, стекло, на батарейках, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
9

Подвесной светильник Шар Жирардо 12 см, 10 теплых белых LED ламп, стекло, на батарейках

Настоящее фото товара Елочный шар из папье-маше Маленькие Подружки 11 см, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
13

Елочный шар из папье-маше Маленькие Подружки 11 см

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см