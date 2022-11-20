Кажется, кто-то из мастеров EDG в прошлом был владельцем кондитерской лавки! Уж очень аппетитными цветами наградил он свою красочную елочную подвеску. Тут вам и нежно-розовый зефир, и малиновое мороженое, и гранатовая пастила... Словно их выложили вперемешку в большое блюдо и зачерпнули круглой ложкой, сделав три идеальных полосатых шарика, а в довершение, чтобы новогодняя игрушка гарантированно покорила ваше сердце, снабдили ее длинной шелковой кистью. В этом году, покачиваясь на пушистой ветке, елочная подвеска будет навевать вам только самые сладкие мечты и сновидения
Характеристики:
Диаметр шара: 13 см.
Размер с подвесом: 31 см.
Материал: текстиль.
Цвет: красный.
Вес: 0.07 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.14 м.
Высота упаковки: 0.14 м.
Объем упаковки: 0.0041 м3
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