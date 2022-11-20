Ширина: 9 см
Блюдо 305 мм Royal Lance 4, 12
Блюдо овальное 250 мм Royal Lance 6, 24
Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16
Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12
Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48
Бульонница 350 мл Royal Lance 6, 48
Емкость для закусок 9 см Royal Lance 24, 192
Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48
Кружка 375 мл Royal Lance 6, 48
Тарелка сервировочная, хлопок
Тарелка сервировочная, под малахит 1
Тарелка сервировочная, под малахит 2
Тарелка сервировочная, лазурь
Тарелка обеденная неглубокая с орнаментом
Тарелка обеденная неглубокая gold heart
Тарелка обеденная неглубокая под малахит
Блюдо 305 мм без полей Royal White 3, 18
Блюдо 305 мм без полей Royal White 4, 12