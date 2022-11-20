Характеристики товара
Описание
Ширина: 9 см
Ширина: 9 см
Бульонница 250 мл с ручками Royal White 6, 36
Бульонница 300 мл с ручками Royal White 6, 48
Емкость для закусок 11 см Royal White 48, 288
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Соусник Кунстверк
Соусник Проотель
Соусник Кашуб-хел
Соусник Кунстверк L12.5
Кувшин Бистро
Кувшин Брок
Стул Венский с пластиковым сидением
Стул Старт
Стул Старт Софт
Стул Лилия
Стул Амулет
Стул Хлоя
Стул Хлоя Софт
Стул Амарант
Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый
Стул Фогот
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди