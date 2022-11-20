Фотография Зеркало 01657 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01657

4.3
Розничная ценаот 33 000 ₽
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Зеркало 01657
Зеркало 01657
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Зеркало 01657

4.3
33000 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина40 мм
  • Ширина680 мм
  • Вес10,8 кг
  • Высота880 мм

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