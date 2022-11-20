Фотография Зеркало 01658 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01658

5
Розничная ценаот 37 300 ₽
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Зеркало 01658
Зеркало 01658
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Зеркало 01658

5
37300 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина50 мм
  • Ширина830 мм
  • Вес13,2 кг
  • Высота1030 мм

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