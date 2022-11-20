+7 922 906 67 77
ИзбранноеКорзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Каркасы столов
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
Полукресла
    Подставки для ног
      Новинки
      Популярное
      Лофт
      Мебель Лофт
      Освещение в стиле лофт
      Новинки
      Популярное
      Ткани
      Вид
      Новинки
      Популярное
      Мебель для хранения
      Стеллажи и этажерки
      Комоды и буфеты
      Прихожие и обувницы
      Шкафы
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции
          Фотография Зеркало 01659 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Новинка

          Зеркало 01659

          4.5
          Оптовая цена
          от 30 000 ₽
          При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
          В корзину Купить сейчас
          Быстрый заказ
          Зеркало 01659
          Зеркало 01659
          Итоговая сумма уточняется менеджером

          и принять условия Политики конфиденциальности

          Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

          Ваша оценка:

          Голос учтен

          Коммерческое предложение

          Скачайте предложение по этому товару

          Зеркало 01659

          4.5
          30000 ₽
          В корзинуКупить сейчас
          Предыдущий товар в категории Зеркало 01660
          Зеркало 01660
          Следующий Зеркало 01658
          Зеркало 01658

          Характеристики товара

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Основные характеристики

          • Глубина50 мм
          • Ширина790 мм
          • Вес13,2 кг
          • Высота990 мм

          С этим товаром покупают

          Настоящее фото товара Стеновые панели Берлин, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          13 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стеновые панели Берлин
          Настоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
          9 000 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновые панели Илава
          Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          600 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стеновая панель Экзотик, дуб, ясень
          Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, ясень, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стеновая панель Экзотик, ясень
          Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, олива, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновая панель Экзотик, олива
          Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стеновая панель Вулкано, сосна
          Настоящее фото товара Стеновая панель Вулкано, береза, произведённого компанией ChiedoCover
          760 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стеновая панель Вулкано, береза
          Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №7, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Встраиваемый светильник Gyps Classic №7
          Настоящее фото товара Подвесной светильник Andromeda №3, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Подвесной светильник Andromeda №3
          Настоящее фото товара Люстра Bird 6, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Люстра Bird 6

          Другие товары из раздела зеркала

          Настоящее фото товара Зеркало 01657, произведённого компанией ChiedoCover
          33 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Зеркало 01657
          Настоящее фото товара Зеркало напольное большое Гарден, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Зеркало напольное большое Гарден
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Box, произведённого компанией ChiedoCover
          42 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Зеркало настенное Box
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Камни, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Зеркало настенное Камни
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Скрепка, произведённого компанией ChiedoCover
          11 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Зеркало настенное Скрепка
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Art, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Зеркало настенное Art
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Виолончель, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Зеркало настенное Виолончель
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Пузыри, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Зеркало настенное Пузыри
          Настоящее фото товара Зеркало настенное Мишень, произведённого компанией ChiedoCover
          21 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Зеркало настенное Мишень
          Настоящее фото товара Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне, произведённого компанией ChiedoCover
          23 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Зеркало Гранд 1 с каретной стяжкой Капитоне