Фотография Зеркало 01660 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Зеркало 01660

4.4
Розничная ценаот 47 500 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Зеркало 01660
Зеркало 01660
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Зеркало 01660

4.4
47500 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Зеркало 01661
Зеркало 01661
Следующий Зеркало 01659
Зеркало 01659

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина35 мм
  • Ширина790 мм
  • Вес12 кг
  • Высота990 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стеновые панели Илава, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Стеновые панели Илава
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
650 ₽
Оптовая цена
4.3
Стеновая панель Дублин, дуб
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.6
Стеновая панель Дублин, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Дублин, кернер, береза, произведённого компанией ChiedoCover
530 ₽
Оптовая цена
4.5
Стеновая панель Дублин, кернер, береза
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, орех американский, произведённого компанией ChiedoCover
1 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Стеновая панель Экзотик, орех американский
Настоящее фото товара Стеновая панель Экзотик, зебрано, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стеновая панель Экзотик, зебрано
Настоящее фото товара Люстра Mr. Bightlight, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Люстра Mr. Bightlight
Настоящее фото товара Люстра Talento 5, произведённого компанией ChiedoCover
16 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Люстра Talento 5
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №3, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ventura №2, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесной светильник Ventura №2

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Зеркало 01658, произведённого компанией ChiedoCover
37 300 ₽
5
Зеркало 01658
Настоящее фото товара Зеркало 01657, произведённого компанией ChiedoCover
33 000 ₽
4.3
Зеркало 01657
Настоящее фото товара Часы настенные 01054, произведённого компанией ChiedoCover
12 000 ₽
Оптовая цена
4.7
Часы настенные 01054
Настоящее фото товара Часы настенные 01055, произведённого компанией ChiedoCover
5 200 ₽
Оптовая цена
4.4
Часы настенные 01055
Настоящее фото товара Часы настольные 01070, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
4.2
Часы настольные 01070
Настоящее фото товара Часы настольные 01069, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
4.5
Часы настольные 01069
Настоящее фото товара Часы настольные 01068, произведённого компанией ChiedoCover
3 600 ₽
4.7
Часы настольные 01068
Настоящее фото товара Часы настольные 01065, произведённого компанией ChiedoCover
9 000 ₽
4.7
Часы настольные 01065
Настоящее фото товара Часы настольные 01062, произведённого компанией ChiedoCover
5 800 ₽
4.9
Часы настольные 01062
Настоящее фото товара Часы настольные 01061, произведённого компанией ChiedoCover
3 200 ₽
4.6
Часы настольные 01061